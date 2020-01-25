Сенцов понес бред о «выжигающих мозг лучах»
В Киеве предложили России временно содержать Крым и Донбасс, а потом вернуть эти регионы Украине.
Такую инициативу в интервью киевскому интернет-еженедельнику «Зеркало недели» озвучил осужденный за террористическую деятельность в Крыму и освобожденный в рамках обмена между РФ и Украиной Олег Сенцов.
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Он говорит, что не верит в результативность переговоров о реинтеграции Донбасса при живом президенте Владимире Путине.
«И моя позиция простая. Во-первых, Донбасс и Крым — это оккупированные территории. Они будут возвращены Украине. И это наша линия обороны, с которой мы никогда не должны отступать. Если мы ее удержим, то выиграем. Мы не можем победить эту орду, мы можем только выстоять против ее натиска», – сказал Сенцов.
«За оккупированные территории полную ответственность несет оккупировавшая эти регионы страна. Соответственно, Россия должна кормить Крым и Донбасс, поддерживать жизнь на этих территориях, а потом их вернуть. Точка. А мы, со своей стороны, должны принимать всех, кто выезжает оттуда», – добавил собеседник издания.
Он полагает, что «возвращение может занять пять, десять или двадцать лет» и произойдет в результате того, что Донбасс увидит успешное развитие Украины, после чего «интеграция пройдет сама собой».
«Люди просто захотят жить так же, как мы. Потому что никто не хочет жить плохо. А когда пропаганда перестанет испускать свои лучи, выжигающие мозг, когда выведут войска, а Россия будет вынуждена это сделать, то – добро пожаловать домой», – резюмировал Сенцов.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее генерал СБУ заявил, что Россия обрабатывает крымчан психотропным оружием.
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