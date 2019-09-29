Сербия готовит мощный удар по албанским сепаратистам в Косово

29.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Власти еще двух стран Африки готовы обсуждать отзыв признания «независимости» захваченного албанскими сепаратистами и незаконно отторгнутого при поддержке США сербского края Косово и Метохия.

Об этом стало известно во время проведения генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где сербский президент Александр Вучич выступил с речью, значительная часть которой была посвящена проблеме Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали бороться за долгосрочное решение, и мы ожидаем, что мир поймет наши позиции и аргументы, а не поддержит противоположную сторону, как они это делали с 1999 по 2008 год», – сказал Вучич.

Он вновь напомнил, что переговоры Белграда и Приштины были приостановлены после того, как албанские сепаратисты в одностроннем порядке ввели пошлины на ввоз товаров из Сербии, что поставило славянские анклавы края в положение экономической блокады.

«С момента введения таможенных пошлин в ноябре 2018 года мы потеряли около 350 миллионов евро к августу этого года», – сказал Вучич, добавив, что Сербия была «умеренна и ответственна» и не вводила контрмеры.

Сразу после своего выступления, во время пресс-подхода лидер Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что два африканских министра подошли к главе МИД Ивице Дачичу и объявили о пересмотре своего решения о статусе Косово.

«Важно, чтобы всего через секунду после моего выступления два министра очень важных африканских стран подошли к Дачичу, чтобы поздравить нас с нашей позицией и сказали, что они будут стремиться проводить такую ​​же (суверенную и независимую) политику, и что они хотели бы поговорить с нами о Косово, потому что их Решения по признанию Косово в прошлом были не на нашей стороне», – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», за последнее время уже более 10 стран отозвали свое решение об отзыве своего признания как самостоятельного государства незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия. Успех сербской дипломатии является козырем Белграда в переговорах – Запад в последнее время значительно активизировался на косовском направлении.

Ранее представители албанских сепаратистов обвинили Россию в помощи Сербии, которая добивается отзыва признания Косово. Москва, якобы, предлагает скидку на поставки оружия в ряд стран Африки в обмен на решение об отказе признавать захваченную албанцами провинцию.

Сейчас список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты.

Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.