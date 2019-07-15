Шарий признал Крым российским?

15.07.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

«ПолитНавигатор» занимается проституцией и публикует «черный пиар» по заказу кума президента России Виктора Медведчука. Так известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий отреагировал на критические материалы сайта в адрес его новосозданной партии, заявившей о походе на выборы в Верховную Раду.

Поводом для реакции Шария стали высказывания экспертов о возможной связи его проекта с окружением олигарха Рината Ахметова для распыления голосов избирателей Юго-Востока.

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Напомним, что об этом говорил киевский политолог Михаил Погребинский, а также предупреждал депутат парламента ДНР Мирослав Руденко.

Кроме того, недовольство Шария вызвала публикация интервью с членом его партии Антониной Белоглазовой, которая не смогла назвать пункты партийной программы и призналась, что не имеет опыта для обещанной посадки представителей режима Петра Порошенко.

«Достаточно путанно она изъясняется. Тоня всегда такой была, ей иногда достаточно сложно сформулировать, потому что эмоции бьют ключом, и мысли обгоняют то, что она хочет сказать», – заявил Шарий, после чего посоветовал «ПолитНавигатору» «заняться рекламой борделей», в чем, по мнению, блогера, журналисты сайта разбираются лучше.

«Автору этой статьи хочу сказать: если бы ты попал, дружище, хотя бы в 10% тех ситуаций, в которых была Антонина Белоглазова, ты бы просто обос**лся, и ни один раз, я думаю. Тебе пришлось бы менять портки. Она не обязана быть Спинозой, но это человек, который прошел нападения неадекватов на улице, прошел похищение Службой безопасности Украины, помещение на «Миротворец», прошел неадекватные нападки, и не сломался, не сделал шагу назад», – заявил блогер в оправдание своей соратницы.

Шарий выразил убеждение, что критика в его адрес на «ПолитНавигаторе» публикуется в интересах штаба Виктора Медведчука и выразил сожаление, что к борьбе против его партии подключились российские сайты.

«ПолитНавигатор» действительно вынужден после 2014 года базироваться в Крыму, хотя стоит отметить, что ранее блогер неоднократно подчёркивал, что Крымский полуостров, по его мнению, является украинской территорией.

Если Анатолий Шарий действительно публично признаёт Крым Россией, то это можно расценивать как огромный прорыв. Полноценное урегулирование кризиса на Украине невозможно до тех пор, пока “элита” Киева не согласится с правом на выбор как крымчан, так и жителей Донбасса, а также остальных исторических русских земель, которые на протяжении последних пяти лет удерживались под контролем режима путем массовых репрессий и карательной военной операции.

Пока что признание этого права не рискует декларировать ни одна из партий, участвующих в выборах, в том числе, и упомянутые выше осколки Партии регионов – как ахметовская, так и ориентирующаяся на Медведчука.

И именно поэтому у «ПолитНавигатора» нет иллюзий в отношении всех участников кампании, играющих на условном «бело-синем» поле, – в том числе и ОПЗЖ, и проекта Шария.

Например, журналисты «ПолитНавигатора» указывали на то, что скупка украинских телеканалов Медведчуком зачастую не приводит к изменению националистической повестки в эфире. Да и слишком много людей присутствует в списке этой партии, ранее уже неоднократно обманывавших своих избирателей.

Напротив, мы приветствовали появление партии Шария в бюллетенях.

Однако избиратель Юго-Востока имеет право знать об опасениях по поводу того, что за вывеской популярного и успешного блогера могут скрываться интересы играющего против России олигарха, а по спискам в Раду пройдут люди без компетенции, соответствующей заявленным целям.

Доказательство этому – недавнее избрание Зеленского и его мгновенное предательство.