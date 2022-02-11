«Слава Украине!» – Литва под бандеровский клич передаёт Украине «Стингеры»

11.02.2022  19:14 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Литва, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Литовская Республика увеличит присутствие своих военных инструкторов на Украине и обеспечит дополнительное вооружение для ВСУ.

Об этом на брифинге в ходе визита на оккупированную ВСУ Луганщину заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Литовская Республика увеличит присутствие своих военных инструкторов на Украине и обеспечит дополнительное вооружение для...

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«Литва переходит к военной помощи Украине. Мы увеличиваем количество военных инструкторов в стране и обеспечим дополнительное оборудование и вооружение Украине.

В ближайшее дни из Литвы придут зенитные комплексы «Стингер», и я надеюсь, и желаю, чтобы Украина никогда не использовала их. Но я горжусь тем, что Литва может помочь, передавая в надёжные руки украинским мужчинам и женщинам, которые защищают свои семьи и своих детей. Спасибо. Слава Украине», – вещала Шимоните.

Напомним, ранее подобным нацистским приветствием «на языке оригинала» встретил украинский караул прибывший с визитом в Киев президент Турции Реджеп Эрдоган.

В то же время в Москве считают, что после выкриков «Слава Украине» Кремль изменит отношение к турецкому лидеру.

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