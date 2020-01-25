25.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Украина
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Социолог-майданщица признала, что Украина остается расколотой

Украинский президент не может быть «слугой народа», поскольку его страна слишком разная по самым разным вопросам, включая внешнеполитические предпочтения.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет директор социологического фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, поддержавшая в свое время путчистов-майданщиков.

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По ее словам, в высоких рейтингах президента Украины и в народных ожида­ниях заложены не только позитивные возможности, но и опасности.

«Как социолог, многие годы имеющий дело с гласом народа, могу ответственно сказать: принцип Vox populi vox Dei («Глас народа — глас Божий») справедлив далеко не всегда. Тем более в обществе бедном и верящем в неосуществимые обещания. Ну не может лидер страны быть «слугой народа», хотя бы потому, что народ очень разный, с разными запросами и интересами, с разными представлениями о будущем: идти ли нам в ЕС или в Россию, вступать в НАТО или сохранять нейтральный статус, вводить рынок земли или нет и так далее», – пишет социолог.

При этом она призывает не обращать внимание и не учитывать мнение народа.

«И задача избранных представителей народа — и президента, и парламента, и назначенных ими государственных институтов — брать на себя ответственность, не перекладывая ее на референдумы, и вести страну к победе, сотрудничая с активной частью общества и убеждая в правильности своих действий пассивную. Рейтинги ведь не главное, правда? Главное — судьба страны? И многое будет решаться именно в этом, 2020 году», – резюмирует Бекешкина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бекешкина призвала брать пример с Путина.

Также она выражала недовольство пророссийскими взглядами среди украинской молодежи.

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