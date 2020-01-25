Социолог-майданщица признала, что Украина остается расколотой

25.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинский президент не может быть «слугой народа», поскольку его страна слишком разная по самым разным вопросам, включая внешнеполитические предпочтения.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет директор социологического фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, поддержавшая в свое время путчистов-майданщиков.

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По ее словам, в высоких рейтингах президента Украины и в народных ожида­ниях заложены не только позитивные возможности, но и опасности.

«Как социолог, многие годы имеющий дело с гласом народа, могу ответственно сказать: принцип Vox populi vox Dei («Глас народа — глас Божий») справедлив далеко не всегда. Тем более в обществе бедном и верящем в неосуществимые обещания. Ну не может лидер страны быть «слугой народа», хотя бы потому, что народ очень разный, с разными запросами и интересами, с разными представлениями о будущем: идти ли нам в ЕС или в Россию, вступать в НАТО или сохранять нейтральный статус, вводить рынок земли или нет и так далее», – пишет социолог.

При этом она призывает не обращать внимание и не учитывать мнение народа.

«И задача избранных представителей народа — и президента, и парламента, и назначенных ими государственных институтов — брать на себя ответственность, не перекладывая ее на референдумы, и вести страну к победе, сотрудничая с активной частью общества и убеждая в правильности своих действий пассивную. Рейтинги ведь не главное, правда? Главное — судьба страны? И многое будет решаться именно в этом, 2020 году», – резюмирует Бекешкина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бекешкина призвала брать пример с Путина.

Также она выражала недовольство пророссийскими взглядами среди украинской молодежи.