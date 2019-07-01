Социолог-майданщица недовольна пророссийскими взглядами украинской молодежи

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Не менее 20 процентов населения Украины придерживается пророссийских взглядов.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила директор Фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пророссийски настроенных по разным вопросам, по разным параметрам, можно насчитать процентов 20… Преимущественно они живут, в первую очередь, в Донецкой и Луганской области. Частично в Харьковской, частично в Одесской – там они сконцентрированы в большей степени. Конечно, среди них больше всего пенсионеров, которые вспоминают советские времена, как хорошо жилось в Советском Союзе: «Мы все были вместе», «Мы все один народ», «Мы все помогали друг другу, никакой войны быть не могло, а сейчас война, эти все бандеры требуют украинский язык».

Но есть и молодежь, есть и среди молодежи определенная часть. Вообще, я думала, что этот процесс смены молодого поколения в этих регионах будет происходить быстрее, но роль семьи больше, чем роль воспитания», – заявила Бекешкина.