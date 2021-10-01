Соратник Саакашвили: «Он действительно в Грузии. Его уже никто не выпустит»

01.10.2021 12:58 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили якобы в настоящее время находится в Грузии, а его прибытие стало неожиданным для властей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, который ранее перебрался на Украину вслед за Саакашвили.

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«Он будет в Грузии столько, сколько нужно для того, чтобы ситуацию кардинально изменить. И поскольку он единственный большой фактор, который это сможет сделать, думаю, что его оттуда уже никуда никто не отпустит при всем его желании. Потому что его появление сейчас и видеообращение – фактически взорвалось, как атомная бомба: среди людей, медиа, власти, которая сейчас в абсолютной панике и шоке. Поскольку они его ожидали в самолетах, в морях, под землей, а он вдруг неожиданно нарисовался там», – сказал Сакварелидзе киевской интернет-газете «Страна».

Он считает, что риски задержания Саакашвили очень высоки.

«Я не думаю, что все пройдёт так гладко, как запланировал Иванишвили, чтобы его просто посадить в тюрьму и куда-то потом выкинуть. У Михаила партия – «Единое национальное движение». Кроме партии, там очень много озлобленных, обнищавших и мягко говоря расстроенных людей, у которых украли будущее. А сейчас вернулся человек, который может слушать и говорить с обычными людьми и быть для них опорой», – уверяет собеседник издания.

При этом он утверждает, что так называемый Офис простых решений, которым руководил Саакашвили в на Украине, продолжает свою работу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня Саакашвили рассказал в соцсетях, что приехал в Грузию, находится в Батуми и выложил видео с соответствующим заявлением. Но в МВД Грузии сказали, что Саакашвили не пересекал границу страны, где он осужден по ряду уголовных дел.

При этом в пресс-службе партии ЕНД сообщили, что пока не могут официально подтвердить прибытие Саакашвили в Грузию. А один из лидеров правящей в Гурзии партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе назвал распространенные Саакашвили видеокадры «фейком» и «очередной клоунадой».

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