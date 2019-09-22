22.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Турчинов недоволен позицией западных партнеров

Лидеры западных государств больше не считают украинскую проблему приоритетной и стараются восстановить отношения с РФ.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил бывший глава СБУ и экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов, отвечая на вопрос, может ли встреча в «нормандском формате» обернуться навязыванием мира на российских условиях.

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«Такая опасность есть. К большому сожалению, наши западные партнеры теперь уже не считают украинскую проблему приоритетом для себя. Для них война России против Украины – это вопрос, который они стремятся снять с повестки дня на любых условиях, в том числе за счет интересов нашей страны. Все громче звучат предложения по восстановлению экономического сотрудничества с РФ. Но Украину пытаются вытеснить на второй план только недальновидные политики, которые не понимают в этом угрозы для своих стран», – сказал Турчинов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

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