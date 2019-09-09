09.09.2019
 
Выборы, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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У Трампа подозревают Коломойского в сговоре с Байденом

Олигарху Игорю Коломойскому, которого считают близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выгодна победа на выборах в США кандидата от демократов – Джона Байдена.

Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна», ссылаясь на источник в лоббистских кругах, близких к Белому Дому.

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«Вашингтон настораживают «токсичные» связи Зеленского с людьми Сороса и Коломойского, – сказал собеседник издания. – Коломойский играет свою игру. Против него ФБР ведет расследование, и Коломойскому выгодна смена власти в США, чтобы дело закрыли. Есть подозрения, что у олигарха хотят посодействовать Байдену на будущих выборах, поэтому, естественно, Зеленский не хочет помогать в расследовании дела против него. По России наметились подвижки после обмена пленными, но пока непонятно – будут ли другие шаги по миру на Донбассе».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский заявил, что проклял тот день, когда решил инвестировать в США.

Также мы писали, что Коломойский вернулся на Украину, чтобы избежать выдачи в США, где против него возбуждено уголовное дело.

 

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