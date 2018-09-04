04.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ближайшие недели покажут готовы ли ВСУ начать наступление на ДНР после убийства лидера республики Александра Захарченко.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“В ближайшие недели станет ясно, будет наступление или нет. Конечно, Украина готова к броску на Донбасс, но армия ДНР при необходимости даст отпор Киеву. В остальном все будет зависеть от того, как поведет себя Россия — займет осуждающую позицию или активно встанет на защиту Новороссии”, – сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что достигнутые в Минске договоренности не способствуют целям ДНР получить желаемое.

“Если они хотят построить государство, то должны развивать экономику, взаимодействовать с российской промышленностью и укреплять суверенитет во всех областях. Все это они должны сделать самостоятельно”, – полагает Коротченко.

Как сообщал “ПолитНавигатор, в ДНР предоставили доказательства готовящегося наступления ВСУ.

При этом президент РФ Владимир Путин предупредил, что попытка наступления ВСУ в Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.