Украина мечтает поразить в избирательных правах Крым и ЛДНР

13.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские чиновники продолжают озвучивать угрозы в адрес жителей регионов, вышедших из состава Украины после госпереворота 2014 года.

Об этом, в частности, в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет юрист и государственный эксперт Минреинтеграции Украины Михаил Каменев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны вести линию деоккупации всех захваченных государством-агрессором территорий неразрывно, даже мысленно не разделяя ее на отдельные истории возвращения Крыма и Донбасса, пусть даже в дипломатическом измерении это отдельные треки; потому что именно мы задаем вектор своих мнений, а не кто-либо из-за пределов Украины.

Кто-то скажет, что обсуждать все аспекты того, что произойдет после деоккупации, преждевременно. Отказаться не только от установления правил для нашего будущего, но и от попыток заглянуть в него — первый шаг к потере наших территорий. Нам уже сейчас нужны четкое видение и сценарии развития событий для этапа после вывода (или уничтожения) оккупационных сил и восстановления контроля», – считает автор.

Правда, далее он признает, что ответ на вопрос, когда произойдет так называемая «деоккупация», не знают ни в одной стране.

Также эксперт предлагает подготовить на законодательном уровне пакет мер, поражающих в правах чиновников ЛДНР и Республики Крым.

«Таким образом, пока можно сделать общий вывод, что в Украине не только можно, но и нужно ввести на какой-то срок запрет быть избранным в органы местного самоуправления для функционеров оккупационного режима. Критерии и процедуры, которые следует определить с учетом международных стандартов, могут быть предметом отдельной дискуссии», – резюмирует Каменев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев планирует в случае возвращения Донбасса под свой контроль не только начать массовые политические репрессии, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики в регионе.

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