Украина молча проглотит автономию Донбасса – полковник СБУ

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Донбассу будет предоставлена широкая автономия в составе Украины, протеста в обществе не будет, а буйство отдельных националистических групп быстро пресекут силовики.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник запаса СБУ Владимир Мулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Донбассу будет вручена в виде индульгенции какая-то форма автономии, порешают, примут сверху решение – и получите, распишитесь, в составе Украины новая автономия, по Конституции можно, у нас же была Автономная республика Крым, была, то эти 70% этого и не заметят.

Да, прибежит какой-то отряд, кем-то посланный, проплаченный, постреляют, его арестуют, в худшем случае, спецназ его просто раскатает. Там будут погибшие и с той, и с той стороны, потому что люди воевавшие и там, и там – то есть, спецов хватает у нас в Украине. Да, может быть горячая фаза в этом отношении. Но при серьёзном государственном подходе, при жёстком управлении это всё урегулируется за месяц, и будет в виде автономии широкой в составе Украины, и этим 70% нарисуют другую картину, им объяснят потом через неделю по телевизору, как это классно, как это чудесно – всё, мы забыли», – рассказал он, отвечая на вопрос, согласен ли с утверждением, что 70% украинцев хотят видеть Донбасс в статусе 2013 года.

Также Мулик прокомментировал и возмущения военных, по поводу отменённого президентом Владимиром Зеленским военного парада ко Дню Независимости Украины, отметив, что этого парада хотят лишь военные командиры-преступники, которые хотят быть на волне и избежать наказания за учинённые военные преступления в Донбассе.

«Естественно, никакие вояки этого не хотят, хотят их командиры, которые хотят быть на гребне и на волне. Плюс, потому что они понимают, они ведь не в забвение уйдут. Руководители этими всеми операциями и так далее, так сказать, «котловые генералы», они ведь не в забвение уйдут, не на почётную пенсию. Они уйдут на скамью подсудимых, ибо повылазит, повспоминается столько всего, на этих людях столько положенных жизней украинских ребят, а когда вылезет наверх, из-за чего эта война, и кто из-за чего посылал их туда, и кто главный бенефициар, и куда уходили денежки, там будут очень серьёзные разборки», – добавил полковник запаса СБУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский экс-нардеп подчёркивал, что парад на День Независимости обязательно будет, только с Порошенко и майданщиками в кандалах.

Стоит отметить, что подавляющее большинство жителей ЛДНР не видят себя в составе Украины ни в каком статусе и связывают свое будущее с Россией.

Число сторонников возвращения в состав Украины в ЛДНР колеблется в пределах статистической погрешности – 2%, заявлял ранее Александр Казаков, советник погибшего лидера Донецкой республики Александра Захарченко.

«Я наблюдал это изменение общественного мнения на протяжении четырех лет. Насколько мне известно, сейчас ситуация именно в этом отношении не изменилась.

В основном коридор был от 60 до 70% – жители Донбасса высказывались за присоединение к России. И эта позиция не меняется. Менялась позиция за независимый Донбасс – она все время росла, от 5-6 до 22-24-х», – говорил Казаков.