«Украина вновь показала, что является жульническим государством»

23.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Украина – жульническое государство, даже гипотетические перспективы возвращения Донбасса под контроль Киева становятся все более туманными.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

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«ПолитНавигатор»: На прошлой неделе вы были одним из участников конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Мероприятие обернулось демаршем украинской делегации во время выступления журналистов из Крыма, а также провокациями украинских съемочных групп. Какие ваши впечатления от конференции?

Денис Денисов: Само по себе мероприятие – это квинтэссенция западного бюрократического процесса, с одной стороны, и площадка для торжества двойных стандартов, пропаганды, направленной против России.

В целом послевкусие от конференции осталось достаточно неприятное, так как огромное количество фриков, изображая правозащитников, продуцировали избитые фейки, направленные против России. Но, видно, по замыслу организаторов, это и являлось основной целью мероприятия.

«ПолитНавигатор»: Есть смысл ездить представителям нашей стороны на такие конференции, если там изначально настрой на антироссийскую пропаганду? Слышат ли там нашу точку зрения?

Денис Денисов: Парадоксально, но следует. Нам надо ломать эту тенденцию, причем, при помощи инструментов и механизмов наших «западных партнеров». А такие возможности у нас есть. В следующем году, я думаю, мы их удивим.

«ПолитНавигатор»: Самая громкая тема последних дней на Украине – отказ подписывать формулу Штайнмайера. Уже выдвигаются версии о причинах. Якобы, Владимир Зеленский «дал заднюю», решив сначала встретиться с Дональдом Трампом. Вторая – якобы, подготовку к встрече в Нормандском формате специально срывают посредники, не заинтересованные в прямых контактах Путина-Зеленского. Что же произошло на самом деле?

Денис Денисов: Мне кажется, произошла ситуация, совершенно традиционная для современной Украины. Хотели с наскока решить весь комплекс проблем, причем, попутно обмануть партнеров, а в итоге обдурили сами себя.

Отказавшись имплементировать в Минске формулу Штанмайера, украинцы, по-видимому, пошли на поводу у американских партнеров, ведь недаром спецпредставитель Госдепа Курт Волкер накануне приезжал в Киев и открыто выступал против любых инициатив, направленных на урегулирование.

Но примечательно другое. Спустя два дня министр иностранных дел Пристайко попытался «откатить» позицию Украины и сообщил, что украинский представитель в политической подгруппе в Минске «по техническим причинам» не подписал документ. Надо полагать, такая эквилибристика – это следствие воспитательной работы наших европейских партнеров с Украиной.

А резюме этой истории такое: Украина в очередной раз продемонстрировала, что является, в сущности, жульническим государством и, соответственно, сложно будет с ними договариваться в будущем.

«ПолитНавигатор»: Т.е. ситуация тупика продолжается? Вялотекущий Минск и обстрелы?

Денис Денисов: Пока Украина не определиться, умная она или красивая, ожидать динамики на треке урегулирования не стоит. По сути, впереди – конфликт низкой интенсивности. Это дальнейшие жертвы среди гражданских, заморозка политических и экономических вопросов…

«ПолитНавигатор»: Судя по последним сообщениям, интенсивность раздачи паспортов в ЛДНР возрастает. Может ли это поменять что-то в плане военной ситуации в Донбассе – возможно, граждан России обстреливать безнаказанно украинцам уже не получится?

Денис Денисов: Конечно, хотелось бы, чтобы показатель количества граждан РФ на территории ЛДНР коррелировался с интенсивностью обстрелов со стороны Украины, однако на данный момент такая зависимость не прослеживается.

Думаю, тут важен несколько иной аспект. Чем больше людей получат паспорта РФ, и чем дольше Украина будет срывать политический процесс урегулирования, тем призрачней становится даже теоретическая реинтеграция.

И теперь как максима уже воспринимается идея о мирном сосуществовании ЛДНР и Украины.