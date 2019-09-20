Украинские «журналисты» отметились дикой выходкой в ОБСЕ

20.09.2019, Варшава, Михаил Рябов

Сотрудники украинских телеканалов на конференции ОБСЕ в Варшаве воровали доклады с критикой правящего режима в Киеве. Об этом в своем блоге рассказал один из участников конференции политолог Александр Носович из Калининграда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Носовича, сотрудники меджлисовского канала ATR, а также государственного украинского ТВ воровали тексты докладов, разложенные для ознакомления всеми желающими. На некоторые брошюры украинцы наклеили стикеры с надписью на английском «Российская пропаганда».

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«В кулуарах форума дежурит украинский телеканал ATR. Типа делает стрим с конференции. Реальная его задача: следить за столами, на которых выложены публикации участников. Любые доклады, которые выставляют в критическом свете Украину, немедленно изымаются всей стопкой. В том числе и наши. Аргументация – это российская пропаганда. Под этим девизом изъяли и доклады украинских правозащитников из Киева, которые к России никакого отношения не имеют. Такой вот европейский выбор и ценности демократии. И с этими людьми нас призывают приходить к пониманию и согласию», – отметил Носович.

«Украсть все неугодные доклады у съемочной группы украинского ТВ нет технической возможности, поэтому на те из них, что не затрагивают Украину, но все равно не нравятся, они лепят такие вот стикеры», – чуть позже добавил автор.

По его словам, скандал с поведением украинских «журналистов» продолжился и на следующий день.

«Телеканал ATR нас покинул, но эстафету принял какой-то другой телеканал с жовто-блакитным UA на логотипе. Красть неугодные доклады после вчерашнего скандала они не решаются, но используют унаследованное от предшественников переходящее знамя. Я их наклейку отдирать не стал, рассудив, что это – знак качества», – отметил Носович.