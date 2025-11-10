Укро-генерал подсказал русской армии, как лучше заполучить «вишенку на торте Донбасса»

Игорь Шкапа.  
10.11.2025 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 894
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самым важным городом Донбасса, который ВС РФ намерены взять под свой контроль, является Краматорск.

Такое мнение в эфире видеоблога «Фабрика новостей» высказал экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Константиновка, Дружковка, Славянск – это для них важные, но не основные города, которые они бы хотели взять. Для них вишенка на вражеском торте – это все-таки Краматорск», – считает Кривонос.

Он называет Краматорск «городом высокого машиностроения» и «наболее техническим городом всего Донбасса».

Гость эфира привел пример Новокраматорского машиностроительного завода, отметив, что в период своего расцвета это предприятие насчитывало порядка 40 тысяч рабочих и инженеров и входило в число крупнейших машиностроительных концернов мира.

«И даже в 18-м году те заказы, которые делало это предприятие, вызывали удивление и восторг. Поэтому захват этого предприятия целым и невредимым для русских очень важен, поскольку это может стать мощной ресурсно-ремонтной базой для восстановления поврежденной техники и выпуска огромного количества техники разного назначения, начиная от любой направленности. Там люди, технический персонал и станки могут делать, просто, от гвоздя до космического аппарата», – говорит укро-генерал.

По его словам, чтобы получить завод целым, русским надо обойти Краматорск со стороны Доброполья, и на другом фланге – со стороны Изюма-Славянска.

«Тогда непосредственно уже будет полное окружение. А с учетом того, что Краматорск определенной частью в низине, русские будут иметь в окружении города контроль над господствующими высотами, начиная с той Карачун-горы. Это значительно ускорит блокаду и захват этого города», – подсказал Кривонос.

Все новости за сегодня



