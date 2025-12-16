Трамп заманивает Россию в ловушку на радость нашим компрадорам – Доброхотов
США пытаются вернуться на российский рынок, чтобы взять его под контроль и сделать сугубо сырьевым.
Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Заинтересованность США в том, что стоящий за Трампом капитал хочет иметь дополнительный источник доходов в смысле эксплуатации российских природных ресурсов. К сожалению, это не использование нашего интеллектуального продукта, который мы самостоятельно производим.
Они опять ориентированы на Арктику, на наши природные ресурсы, то есть на возможности отсталой, по их точке зрения, страны, которая должна просто эксплуатироваться ими», – сказал Доброхотов.
«Я уже говорил о том, как вожделеет наша либеральная глобалистская часть бизнеса по поводу возрождения связи с Западом. И вот, если Соединенные Штаты начнут развивать экономическую активность здесь, поедут сюда западные бизнесмены, опять откроются какие-то обмены экономические, культурные и прочее, то опять эта публика вся оживет.
Опять оживут прозападные настроения, которые полностью противоречат той идеологии,
Я вообще не вижу ничего позитивного в развитии экономических отношений с США, кроме больших опасностей и ловушек и волчьих ям. Мы заинтересованы в возрождении национальной экономики. Но это возрождение произойдет только при полном изменении экономического курса.», – резюмировал он.
