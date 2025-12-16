Трамп заманивает Россию в ловушку на радость нашим компрадорам – Доброхотов

Максим Столяров.  
16.12.2025 19:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 910
 
Бизнес, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


США пытаются вернуться на российский рынок, чтобы взять его под контроль и сделать сугубо сырьевым.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются вернуться на российский рынок, чтобы взять его под контроль и сделать сугубо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Заинтересованность США в том, что стоящий за Трампом капитал хочет иметь дополнительный источник доходов в смысле эксплуатации российских природных ресурсов. К сожалению, это не использование нашего интеллектуального продукта, который мы самостоятельно производим.

Они опять ориентированы на Арктику, на наши природные ресурсы, то есть на возможности отсталой, по их точке зрения, страны, которая должна просто эксплуатироваться ими», – сказал Доброхотов.

«Я уже говорил о том, как вожделеет наша либеральная глобалистская часть бизнеса по поводу возрождения связи с Западом. И вот, если Соединенные Штаты начнут развивать экономическую активность здесь, поедут сюда западные бизнесмены, опять откроются какие-то обмены экономические, культурные и прочее, то опять эта публика вся оживет.

Опять оживут прозападные настроения, которые полностью противоречат той идеологии,

Я вообще не вижу ничего позитивного в развитии экономических отношений с США, кроме больших опасностей и ловушек и волчьих ям. Мы заинтересованы в возрождении национальной экономики. Но это возрождение произойдет только при полном изменении экономического курса.», – резюмировал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить