Трамп заманивает Россию в ловушку на радость нашим компрадорам – Доброхотов

США пытаются вернуться на российский рынок, чтобы взять его под контроль и сделать сугубо сырьевым.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заинтересованность США в том, что стоящий за Трампом капитал хочет иметь дополнительный источник доходов в смысле эксплуатации российских природных ресурсов. К сожалению, это не использование нашего интеллектуального продукта, который мы самостоятельно производим. Они опять ориентированы на Арктику, на наши природные ресурсы, то есть на возможности отсталой, по их точке зрения, страны, которая должна просто эксплуатироваться ими», – сказал Доброхотов.