В Крым будут пускать только после двухнедельной изоляции

09.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Все прибывающие в Крым граждане будут обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, брошюры с правилами нахождения в республике будут выдаваться всем, кто въезжает через Крымский мост и аэропорт Симферополь.

«Есть предложение сегодня внести в указ предложения по поводу прибывших не только из Москвы, а также Санкт-Петербурга, а также всех граждан, пребывающих на территорию Республики Крым, которые пребывают. Они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Крым. То есть не посещать места работы, учебы, исключить посещение общественных мест», – заявил Гоцанюк.

Напомним, вчера власти Республики Крым, а вместе с ними и Севастополя приняли решение о помещении под обязательную самоизоляцию всех прибывающих из Москвы, Московской области и Сенкт-Петербурга.