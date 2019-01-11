В Москве рассказали, когда Украина получит своих моряков

11.01.2019, Москва, Олег Кравцов

В этом году может произойти обмен моряков ВМСУ, задержанных после провокации в Черном море, на граждан РФ, которые находятся в заключении на Украине.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на российский высокопоставленный дипломатический источник.

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“Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу”, – сказал российский источник.

С такими сроками соглашаются и собеседники издания в Киеве.

“России эти моряки не нужны. Но вначале должен закончиться судебный процесс согласно российскому законодательству, а уже потом по амнистии могут реализоваться конкретные обмены. Сейчас это невозможно, поскольку у них нет статуса военнопленных. До выборов с Петром Порошенко никто на эту тему напрямую разговаривать не будет. Сейчас его рейтинг настолько низкий, что ни один серьезный политик, тем более Владимир Путин, этого делать не будет”, – заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна вместе с членами экипажей были задержаны российскими пограничниками.

В настоящий момент 21 моряк находится в СИЗО «Лефортово», трое раненных при задержании — в медицинском блоке следственного изолятора «Матросская Тишина».