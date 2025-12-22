В Приднестровье ЧП. Спасет только освобождение Одессы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Режим чрезвычайного положения в экономике введен в Приднестровье уже в третий раз. ПМР ограничила работу промышленных предприятий и экспорт, урезала финансирование госпрограмм. Решено, что для закупки энергоносителей будут использованы целевые фонды.

Населению пока газ подается, однако зимние погоды еще не пришли в регион. Стоит ожидать отключений жилых домов, как это было в начале года, заявил в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо» эксперт по энергетике Владимир Бобылев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, стоит. Пророссийское непризнанное Приднестровье, которое изо всех сил пытается сохранить себя, давно является для Молдавии и Румынии бельмом на глазу. Что с ним можно сделать, кроме как объявить энергетическую блокаду, что Молдавия с успехом и делает. Тем более, что механизмы для этого существуют, рука набита», – сказал Бобылев.

Причина ЧП опять в проблемах с поставками газа. Они начались в январе, когда Украина отказалась от российского транзита.

Тогда венгерское предприятие MET Gas and Energy Marketing AG согласилось поставлять газ в ПМР, причем, не по европейским ценам. Оплатить поставки внезапно вызвался Евросоюз, выделив кредит в 30 млн евро (хватило на 10 дней). Следующая подачка уже была обставлена условиями: вывести российские войска и поднять тарифы.

Приднестровское руководство отказалось от этого. Республика погасила кредит (помогла Россия) и продолжила закупать газ в Венгрии. Однако теперь Евросоюз тормозит оплату.

«Со всех сторон Приднестровье обкладывается различными способами: возьмите у нас денег. Ах, вы не хотите? Тогда вы не сможете заплатить за тот газ, который Россия поставляет вам через «Турецкий поток», через Венгрию, вокруг, потому что Украина отказалась быть транзитером. Давайте, скорее сдавайтесь, соглашайтесь на наши условия, тогда у вас все будет», – говорит Бобылев.

При этом патентованные русофобы Молдовы откровенно злорадствуют и грозят захватом ПМР. Так бывший депутат парламента Оазу Нантой, что «что режим в Тирасполе находится в глубоком кризисе, и это открывает новые возможности для реинтеграции».

За этими угрозами кроется банальная зависть. Молдова, как и Приднестровье, продолжает получать российский газ, поступающий сейчас по «Турецкому» потоку. Но ПМР, благодаря посредничеству Венгрии и России, платит меньше европейской цены, а Молдова – в три раза больше, потому что вместе с Румынией и Украиной выдает «голубое топливо» за турецкое.

Так что злобные попытки отрезать Приднестровье от энергии будут продолжаться.