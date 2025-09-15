С помощью западных стран Украина многократно нарастит дроновые удары по российским тылам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Провокации будут усиливаться и увеличиваться, их будет больше и больше, и я бы не относился слишком легкомысленно к заявлению этого человека, который сидит на посту президента Украины, что очень скоро начнутся атаки беспилотников на порты города Ленинграда.

И это будет не только в тех размерах и качествах, которые были до сегодняшнего дня. В течение короткого времени количество и качество беспилотников вырастет в разы, если не в десятки раз. И к этому Россия должна быть готова», – сказал Кедми.