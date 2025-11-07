Вот это наскакали: У восьми миллионов украинцев могут отобрать жильё
Согласно новым нормам, любой житель Украины может лишиться жилья за малейшую задолженность или неуплаченный штраф.
Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Недавно был принят в первом чтении законопроект о новой кабале для украинцев.
Первый раз в истории Украины без суда, без следствия, если у человека есть хотя бы одна гривна задолженности, причем за что-либо: за коммунальные услуги, нарушение ПДД, за любые отношения с банками, за какие-то непонятные отношения с любыми хозяйствующими субъектами; то такие люди попадают в реестр должников.
И как только человек попал в этот реестр, мгновенно будут заблокированы все счета и мгновенно будет заблокировано все имущество. И исполнителям, в том числе частным, будет предоставлено право распоряжаться имуществом человека, счетами. Там прописана процедура, что за долг человека можно лишить единственного жилья», – сказала Тимошенко.
«Я могу вам сказать, что сегодня на Украине 8 миллионов человек имеют задолженности: перед коллекторами, перед банками, перед поставщиками коммунальных услуг.
А внутренне перемещенные лица, у которых собственность осталась на временно оккупированной территории, им начисляют коммунальные платежи, им начисляют все налоги за имущество там, а здесь будут забирать ту собственность, которую они, возможно, за копейки приобрели.
Дорогие друзья, такого беспредела по отношению к простому человеку никогда не было, даже представить невозможно», – подытожила Тимошенко, сама виновная в сложившейся ситуации как один из подстрекателей майдана и последующего бардака, в который погрузилась Украина.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: