Вот это наскакали: У восьми миллионов украинцев могут отобрать жильё

Согласно новым нормам, любой житель Украины может лишиться жилья за малейшую задолженность или неуплаченный штраф.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно был принят в первом чтении законопроект о новой кабале для украинцев. Первый раз в истории Украины без суда, без следствия, если у человека есть хотя бы одна гривна задолженности, причем за что-либо: за коммунальные услуги, нарушение ПДД, за любые отношения с банками, за какие-то непонятные отношения с любыми хозяйствующими субъектами; то такие люди попадают в реестр должников. И как только человек попал в этот реестр, мгновенно будут заблокированы все счета и мгновенно будет заблокировано все имущество. И исполнителям, в том числе частным, будет предоставлено право распоряжаться имуществом человека, счетами. Там прописана процедура, что за долг человека можно лишить единственного жилья», – сказала Тимошенко.