Украинские нацисты организовали печать сепаратистской литературы для распространения её на территории России.

Об этом на «Бандеровских чтениях», проходящих в здании Киево-Могилянской академии, заявил бывший депутат Верховной рады, член сформированного партией Олега Тягнибока нацистского «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За эти 13 лет, что мы проводим слушания, мы издали 15 книг. Сначала все эти книги были на украинском языке, последние два года – на украинском и английском.

А вот крайний год книгу «Недобровольное присоединения. История освободительной борьбы порабощённых народов» мы ещё издали на собачьем языке», – сказал Сиротюк.