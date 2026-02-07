«Будем распространять по России сепаратистскую литературу на собачьем языке» – нацист Тягнибока
Украинские нацисты организовали печать сепаратистской литературы для распространения её на территории России.
Об этом на «Бандеровских чтениях», проходящих в здании Киево-Могилянской академии, заявил бывший депутат Верховной рады, член сформированного партией Олега Тягнибока нацистского «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За эти 13 лет, что мы проводим слушания, мы издали 15 книг. Сначала все эти книги были на украинском языке, последние два года – на украинском и английском.
А вот крайний год книгу «Недобровольное присоединения. История освободительной борьбы порабощённых народов» мы ещё издали на собачьем языке», – сказал Сиротюк.
«Она бесплатно будет распространяться по территории Российской империи, чтобы порабощённые Россией народы её читали. К сожалению, приходится писать на понятном им языке.
Мы ещё планируем издать эту книгу на языке порабощённых народов, чтобы они могли читать. Поэтому ключевые бюджеты идут на книги, это сейчас дорогое удовольствие. Надеюсь, это произойдёт не позже, чем через месяц», – нацист призвал подельников скинуться деньгами.
