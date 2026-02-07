Экс-посол в КНР: «Нам говорить с Европой не о чем, пусть пока это делает Китай. Потом пригодится»

07.02.2026 16:23
У России и Китая радикально разные взгляды на современный политикум Европы, однако в перспективе это может помочь в налаживании отноешний.

Об этом 1-й зампред Комитета СовФеда по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ещё в 25-м году те, кто приезжали, обязательно в жёсткой форме требовали от Китая прекратить «помогать России». Сейчас это если и звучит, то приближённо. В визите Стармера это уже и не выпячивалось. Китай, со своей стороны, готов использовать любые возможности конкурентного характера – будет действовать во внешнеторговом плане цинично. Мы все понимаем, что идеален баланс.

В нынешней ситуации это не просматривается, но в отдалённом будущем такая возможность есть. У нас и сейчас с Китаем, при всей нашей близости взгляда на мировую политику (мы не союзники), есть разные углы зрения на Европу», – констатировал экс-посол.

«Для нас Европа – это какой-то безнадёжный конец. По крайней мере, с нынешним поколением европейских политиков вообще не видим никакой возможности что-либо улучшить. Да и у них нет ничего за душой. Уже и Лавров не выдержал: «Удивительное дело – они привозят то, что говорят с трибуны». Им сказать нечего, они заложники своей собственной порочной политики. А Китай – нет.

Мы – воюем, и воюем как раз с Европой, а Китай с Европой не воюет, и не собирается. …Не вижу каких-то опасений, что Европа с Китаем будет налаживать отношения. Связываться-то всё равно надо через железную дорогу», – заключил Денисов.

