Зеленский начал подражать Порошенко

19.04.2019

В своем последнем интервью кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал, что уже входит во вкус власти.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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«Зеленский уже начал входить во вкус власти, хотя еще не стал президентом. Во-первых, он заранее отказался от перехода к парламентской республике, так как хочет сконцентрировать в своих руках максимум возможной власти. Во-вторых, он копирует риторику Порошенко, становясь его облегченной версией. Фактически Зеленский говорит все то же самое, что его конкурент на выборах в 2014 году. В этих условиях не приходится надеяться на то, что отношения между Россией и Украиной будут перезагружены», – сказал Молчанов.

При этом он полагает, что русскоязычному населению под властью Зеленского все равно будет легче, чем при Порошенко.

«Прежде всего из-за того, что эти люди являются его основным электоратом, – уточнил политолог. – Благодаря этому национал-патриоты не смогут заставить его продолжить преследование УПЦ МП и русского языка или возобновить активные боевые действия на Донбассе. По крайней мере, этого точно не произойдет до выборов в Верховную раду».

Не видит особой разницы между Зеленским и Порошенко и первый заместитель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Института стран СНГ Константин Затулины.

«Его интервью стало отличным доказательством того, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Между Зеленским и Порошенко есть только одна разница — символическая. Он продолжит идти по той же колее, которую вырыли в 2014 году. Дело не в Зеленском, а в условиях игры», – заявил изданию Затулин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина врагом и заявил, что Донбасс не получит автономию.

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