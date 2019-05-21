Почему Порошенко устраивал Минск больше, чем Зеленский

21.05.2019, Минск, Артём Агафонов

У соседей на Украине сменился президент. 20 мая на высшую должность украинского государства вприпрыжку, пожимая протянутые руки и делая на ходу селфи с довольными избирателями, взбежал актер Владимир Зеленский.

На инаугурации нового руководителя Украины традиционно присутствовали высокие иностранные гости. Прибалтийские государства, а также Грузию и Венгрию представляли их президенты, были среди приглашенных премьер-министры, спикеры парламентов, главы МИД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На этом фоне вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко смотрелся довольно скромно. Ни президент Лукашенко, ни премьер-министр Румас, ни спикеры палат парламента инаугурацию Зеленского своим вниманием не почтили.

И дело тут вовсе не в напряженных отношениях между Украиной и стратегическим союзником Белоруссии – Россией. Этой напряженности уже 5 лет, и до сих пор она не мешала белорусскому президенту приехать на инаугурацию Порошенко и регулярно с ним встречаться.

Для Минска Зеленский – фигура непривычная и непонятная. К нему будут еще долго присматриваться, и чего от него можно ожидать – до сих пор до конца не понятно, а неопределенность в политике – всегда проблема.

Одно из самых болезненных для Белоруссии последствий избрания Зеленского – возможные проблемы с торговлей между двумя странами. Прежде всего – с торговлей нефтепродуктами. Вероятно, именно этим объясняется выбор кандидатуры Ляшенко – до назначения вице-премьером он возглавлял «Белнефтехим», а в правительстве отвечает за топливно-энергетический комплекс.

Если Россия является главным торговым партнером Белоруссии и на нее приходится около половины всего товарооборота, то Украина традиционно занимает второе место во внешнеторговом балансе, причем с Украиной страна торгует с прибылью.

Только в 2018 году этот профицит составил более 2,5 миллиардов долларов, и львиная его доля пришлась именно на нефтянку. Для небольшой республики это – весьма существенная сумма, а для ее нефтяной отрасли – критически важная.

Пока президентом оставался Порошенко, двусторонние договоренности действовали, объемы поставок росли, рос и профицит.

С приходом нового президента все это может оказаться под вопросом. И дело тут не столько в самом Зеленском, сколько в олигархе Игоре Коломойском, попавшем в опалу при Порошенко и считающемся чуть ли не кукловодом, стоящим за Зеленским.

Коломойский – крупнейший игрок на нефтяном рынке Украины и заинтересован в государственной поддержке своей отрасли, иностранные конкуренты ему не нужны. Олигарх уже выступал против белорусских поставок, теперь же он – на пике своего влияния и вряд ли упустит такой момент.

Да и за идеологическим обоснованием ходить далеко не надо – тезис об энергетической безопасности и независимости явно будет востребован в перегретом ура-патриотической накачкой украинском обществе.

Уже одно это стоило того, чтобы Александр Лукашенко накануне выборов практически открыто агитировал за Порошенко. Несмотря на все идеологические и геополитические разногласия, они были выгодны друг другу.

Но имеются и другие факторы, почему Зеленский неудобен для официального Минска. Ни для кого не секрет, что небольшая, но довольно активная часть белорусского общества ориентирована на Украину. Порошенко был одиозен, агрессивен, являлся плотью от плоти украинского коррумпированного олигархата. Поэтому среди белорусов особой популярностью не пользовался – разве что крайние националисты относились к нему с симпатией – но они симпатизировали бы любому русофобу.

Зеленский – дело другое. Он молод, обаятелен, не забронзовел и не отрастил корону, говорит красивые и вроде бы правильные вещи. А после 25 лет правления Лукашенко, как ни крути, в обществе хватает недовольных властью, существует запрос на ее обновление.

Существующая оппозиция этому запросу не удовлетворяет – в основном также по причине своей несменяемости и продемонстрированной за десятилетия недееспособности.

Инаугурацию и первые шаги Зеленского многие белорусы, даже лояльные власти, восприняли с восторгом. И я не вижу причин, по которым в республике при поддержке западных фондов и политтехнологов не попытались раскрутить своего Зеленского.

Уже в первый же день после его победы на выборах многие оппозиционные СМИ опубликовали свои перечни подходящих артистов. И если такой человек появится – он будет способен привлечь многих. Белорусским властям уже сейчас стоит готовиться к такому сценарию.