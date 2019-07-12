Зеленский уже на грани и хочет сбежать – полковник СБУ

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Работая в непривычном для себя режиме, президент Украины Владимир Зеленский уже за 50 дней успел вымотаться и не может смириться с мыслью, что каникул не будет в ближайшие годы.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник запаса СБУ Владимир Мулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он очень сильно устал, это видно. Он работает просто наизнос, но бегает, ездит – работает в непривычном для себя графике. Здесь в политической жизни, тем более у нас, на этих высоких скоростях, при куче противников вокруг него – он уже начинает чувствовать, что одни враги. Чувствуется огромнейшая человеческая усталость. Усталость не столько от того, что проработал 50 дней, усталость от осознания того, что впереди ещё 4 с половиной года, это безумие.

Гришковец в своё время очень классно сказал в этом отношении: «И ты так открываешь дверь, и надо идти в школу, а темно, холодно, мокро, и уже надо вот выходить, но тебе так хочется на каникулы, ты понимаешь, что на каникулы ты не пойдёшь, ещё нескоро они, потому что предыдущие только вчера закончились». Вот у Зеленского сейчас та же ситуация», – рассказал он.

Также сбушник заметил, что в плане недавнего вызывающего поведения Зеленского с чиновниками и по вопросу люстрации, заметно, что украинский президент привык считать себя хорошим актёром и просто переигрывает.

«Это всё игра, ему кажется, что он играет великолепную роль, а в одно определённое прекрасное время он скажет: «А теперь будет по-другому». Типа он талантливый актёр, и он пытается сейчас обойти между каплями дождя. Но он переигрывает. Надо просто молчать, кивать головой в одну сторону или вторую, а он переигрывает, это сыграет злейшую шутку в будущем с ним», – подчеркнул Владимир Мулик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», заигрывание с нациками Зеленскому не помогло, началась подготовка к его импичменту.