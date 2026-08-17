Молдаване отказываются от кондиционеров и пылесосов, лишь бы не брать электричество в Приднестровье
Молдова закупает в Румынии 67,5% необходимой ей электроэнергии. Остановка на прошлой неделе румынской Чернаводской АЭС из-за обмеления Дуная нанесла Кишиневу крайне ощутимый удар.
Власти пугают веерными отключениями и призвали население экономнее расходовать электроэнергию: не использовать кондиционеры (и это в жару!) и пылесосы. Экономист Роман Кирка считает такие призывы оправданными, поскольку при низком напряжении в сети бытовая техника все равно сломается, а он зафиксировал падение до 173, а местами — даже до 160 вольт вместо положенных 220.
При этом молдавское правительствоготовит налоговую реформу, по которой НДС на электроэнергию вырастет на 20%. И это понятно. Румыния производит самую дорогую электроэнергию в Европе, затраты надо отбивать.
Однако совсем неподалеку – на левом берегу Днестра – стоит электростанция, которая производит самую дешевую электроэнергию в регионе. Это Молдавская ГРЭС, которая раньше обеспечивала 90% потребности правого берега. Но она расположена в Приднестровье и принадлежит российскому собственнику «Интер РАО», который находится под санкциями ЕС. А это для «европейской» Молдовы харам.
Кишинев отказался от приднестровского электричества еще два года назад, когда Украина остановила транзит газа из России. МолдГРЭС сначала перевели на уголь, а потом «Газпром» выстроил сложную схему с венгерскими и арабскими партнерами. Однако объемы выработки электричества сократились.
Молдавское правительство встраиваться в новую схему принципиально не желает.
«Возвращение Правого берега Днестра к закупкам электроэнергии у Молдавской ГРЭС в нынешних условиях было бы нерациональным. Контракт с «Газпромом», который позволял существовать этой модели, в части соответствующих поставок больше не выполняют», —пояснил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.
Кишиневские эксперты такой принципиальности не понимают.
«Смотрите, сейчас цена за месяц будет примерно 140-150 евро за мегаватт. А если бы брали электроэнергию на МГРЭС, наверное, брали бы по 90 евро за мегаватт, может быть, 100. И вы имеете устойчивого и постоянного, независимо от погоды-природы, времени суток, поставщика! Он просто идет и вырабатывает электроэнергию», – увещевает бывший директор ООО «Молдоватрансгаз Андрей Дамашкан.
«При смене политического курса и заключении специальных договоренностей с «Газпромом» и МГРЭС цены для конечного потребителя в Молдове объективно снизятся. Почему молдавская оппозиция не организует акцию принуждения правительства к переходу на экономически выгодную поставку газа и покупки электроэнергии с Молдавской ГРЭС?», — недоумевает гражданский активист Сергей Добровольский.
«Каждый день молдавские власти сообщают, что на эти сутки удалось купить необходимый объем электроэнергии. И, видимо, ожидают услышать вздох облегчения озабоченных граждан. И даже, возможно, похвалы. А раньше мы сами себя обеспечивали электроэнергией. (Приднестровье пока остается частью Молдовы). Закупки у Молдавской ГРЭС сплачивали население и два берега Днестра», – пишет публицист Сергей Ткач.
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