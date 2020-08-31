Белорусская оппозиция саморазоблачилась с мовой

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Белоруссии повторяется еще одна украинская история – протесты против Александра Лукашенко оседлали прозападные националисты, хотя изначально организаторы манифестаций пытались уверять, что митинги направлены не против России или русских.

Характерный пример – выступление подписанта Беловежских соглашений Станислава Шушкевича с заявлением о необходимости лишить русский язык статуса государственного. Вожди уличных манифестаций от Шушкевича открещиваться не стали. Более того, СМИ и курируемые из Польши Telegram-каналы в последнее время демонстрируют отчетливый дрейф в пользу белорусской мовы.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил российский журналист либерального «Коммерсанта» – обозреватель Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они (телеграмм-канал «Nехта») из Польши координируют всё самым тщательным образом, вплоть до того, по каким улицам выдвигаться демонстрантам. Вначале это, действительно, делалось с таким задором, что даже у нас многие люди делали перепосты. Когда были эмоции первых дней, действительно, они на эмоциях могли кого-то заразить.

Сейчас, конечно, уже чувствуется их ограниченность, местечковость, где-то тупость, где-то глупость, где-то необразованность. Например, у них там треть подписчиков из России. Ну, если треть подписчиков из России, наверное, не надо благодарить каких-то украинцев за поддержку словами «Слава Украине!», и, наверное, это часть белорусов тоже отпугнёт. Наверное, отпугнёт и нарочитое, всё более частое использование белорусского языка», – заявил Юсин.

«Вот, сейчас появился Шушкевич – ну 85 лет, сидел бы уже у себя там на пенсии, где он там, в какой пуще сидит, и не вылезал с этой идеей сделать белорусский язык единственным государственным. Ну, Боже ты мой, мне кажется, если бы он работал на Лукашенко, он бы лучше не сработал, чем с этой своей идеей. Давайте ещё Зенона Позняка вытащим, где он там сейчас сидит, не знаю, по-моему, в Чехии, создатель БНФ – вот он ещё какую-то такую дикую идею», – отметил журналист.

«Мне кажется, если надо какого-то либо агента, либо вредителя активизировать – вот они сейчас это делают, для того, чтобы отпугнуть симпатии нормальных людей от белорусской оппозиции. Но это всё звучит из Польши, и в общем-то свой какой-то контингент они сформируют», – добавил Максим Юсин.