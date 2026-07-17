На саммите НАТО разрешили стрелять по всему, что летит над Прибалтикой – генерал СБУ

Вадим Москаленко.  
17.07.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 6799
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Натовским пилотам в прибалтийском небе дали отмашку открывать огонь по любым воздушным объектам, без согласования.

Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Натовским пилотам в прибалтийском небе дали отмашку открывать огонь по любым воздушным объектам, без...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас на саммите НАТО было принято решение о смене формата патрулирования воздушного пространства стран Балтии с просто патрулирования – не на превентивные удары, а на уничтожение подозрительных целей, которые заходят в воздушное пространство стран Балтии.

То есть пилотам дают разрешение на принятие самостоятельных решений. Если они что-то видят, и это не отвечает «свой-чужой», они имеют право на его сбитие. Раньше надо было согласовывать, чуть ли не в Вашингтон звонить за разрешением. Сейчас этого не будет», – сказал отставной укро-генерал.

«Не думаю, что это будет приблизительно та же история, как в Турции, там немного иные были мотивы на сбитие российского самолёта. Но то, что какие-то дроны или неизвестные объекты, которые постоянно прилетают в воздушное пространство Литвы или Эстонии, думаю, всё это будет сбиваться на-ура», – валял дурака Ягун, прекрасно зная, чьи дроны пролетают над Прибалтикой.

Метки: ,

English version :: Читать на английском На саммите НАТО разрешили стрелять по всему, что летит над Прибалтикой – генерал СБУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить