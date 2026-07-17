Натовским пилотам в прибалтийском небе дали отмашку открывать огонь по любым воздушным объектам, без согласования.

Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на саммите НАТО было принято решение о смене формата патрулирования воздушного пространства стран Балтии с просто патрулирования – не на превентивные удары, а на уничтожение подозрительных целей, которые заходят в воздушное пространство стран Балтии.

То есть пилотам дают разрешение на принятие самостоятельных решений. Если они что-то видят, и это не отвечает «свой-чужой», они имеют право на его сбитие. Раньше надо было согласовывать, чуть ли не в Вашингтон звонить за разрешением. Сейчас этого не будет», – сказал отставной укро-генерал.