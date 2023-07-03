Без ракетной угрозы Крыму рейтинг Байдена рухнет – Карасев

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Украине нужно выйти как можно ближе к Крыму до того, как в США начнутся праймериз.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. LIVЕ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Киеву нужно поставить под постоянную ракетную угрозу Крым, чтобы выторговать у России перемирие, иначе, без успехов ВСУ – рейтинг президента США Джо Байдена будет падать.

«Им надо закончить до предпраймериз Байдена эту историю. Потому что, если будут идти активные военные действия на фронте, причем, без успеха явного Украины, что ему скажет Трамп, Десантис или Роберт Кеннеди-младший от «Демократической партии»? Поэтому надо как-то закрыть эту тему, чтобы она ушла на второй план. Как ее закрыть? Самый лучший вариант в этой ситуации – это, если бы мы вышли на какие-то территории поближе к Крыму, американцы дали дальнобойные ATACMS, которые могут доставать, и тогда уже пусть Россия решает – садиться за стол переговоров или не садиться. И таким образом, в какой-то степени замораживать конфликт», – рассуждал Карасев.