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Если Украина будет продолжать террористические удары по российской инфраструктуре и аграрной технике, то якобы сможет добиться голода в России.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский консультант по связям с правительством, ветеран ВМС США и русофоб Берт Ватсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зима обещает быть холодной. Как в Киеве, так и в Москве. Им обоим придется иметь дело с этим, и я думаю, что эта зима для Москвы станет настоящим открытием для многих людей. Особенно если Украина продолжит посылать беспилотники», – сказал Ватсон.

«Идея массового замерзания и массового голода в России не исключена. Я не уверен, что это приведет к каким-то политическим последствиям, но это может быть крайне неприятно», – рассуждал ведущий.

Однако Ватсон подчеркнул, что Украина имеет шанс сорвать сбор урожая в России.