В США мечтают о наступлении голода в России зимой

Максим Столяров.  
17.07.2026 23:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Терроризм, Украина


Если Украина будет продолжать террористические удары по российской инфраструктуре и аграрной технике, то якобы сможет добиться голода в России.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский консультант по связям с правительством, ветеран ВМС США и русофоб Берт Ватсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина будет продолжать террористические удары по российской инфраструктуре и аграрной технике, то якобы...

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«Зима обещает быть холодной. Как в Киеве, так и в Москве. Им обоим придется иметь дело с этим, и я думаю, что эта зима для Москвы станет настоящим открытием для многих людей. Особенно если Украина продолжит посылать беспилотники», – сказал Ватсон.

«Идея массового замерзания и массового голода в России не исключена. Я не уверен, что это приведет к каким-то политическим последствиям, но это может быть крайне неприятно», – рассуждал ведущий.

Однако Ватсон подчеркнул, что Украина имеет шанс сорвать сбор урожая в России.

«Я не знаю, какая часть урожая уже собрана, а какая еще на полях, но я тоже видел эти видео ударов, и в них есть смысл. Например, проблемы как мы будем выводить тракторы в поле, как мы будем доставлять продукты из сельской местности в город.

Опять же, Россию ждет долгая зима. Какая часть инфраструктуры, сельскохозяйственной инфраструктуры будет повреждена, если не уничтожена, и как они будут справляться с этим в городах? Этой зимой их ждет настоящее испытание», – мечтает русофоб.

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English version :: Читать на английском В США мечтают о наступлении голода в России зимой

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