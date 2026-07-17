В США мечтают о наступлении голода в России зимой
Если Украина будет продолжать террористические удары по российской инфраструктуре и аграрной технике, то якобы сможет добиться голода в России.
Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский консультант по связям с правительством, ветеран ВМС США и русофоб Берт Ватсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зима обещает быть холодной. Как в Киеве, так и в Москве. Им обоим придется иметь дело с этим, и я думаю, что эта зима для Москвы станет настоящим открытием для многих людей. Особенно если Украина продолжит посылать беспилотники», – сказал Ватсон.
«Идея массового замерзания и массового голода в России не исключена. Я не уверен, что это приведет к каким-то политическим последствиям, но это может быть крайне неприятно», – рассуждал ведущий.
Однако Ватсон подчеркнул, что Украина имеет шанс сорвать сбор урожая в России.
«Я не знаю, какая часть урожая уже собрана, а какая еще на полях, но я тоже видел эти видео ударов, и в них есть смысл. Например, проблемы как мы будем выводить тракторы в поле, как мы будем доставлять продукты из сельской местности в город.
Опять же, Россию ждет долгая зима. Какая часть инфраструктуры, сельскохозяйственной инфраструктуры будет повреждена, если не уничтожена, и как они будут справляться с этим в городах? Этой зимой их ждет настоящее испытание», – мечтает русофоб.
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