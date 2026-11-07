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Еще в 1940-х годах США сделали ставку на Украину как таран против России.

Об этом в ходе презентации своей книги «Точка кипения: как Америка принесла войну на Украину» заявил старший научный сотрудник Института Уотсона, известный американский журналист и бывший иностранный корреспондент газеты The New York Times Стивен Кинзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор отмечет, что сразу после завершения Второй Мировой войны первый руководитель ЦРУ по тайным операциям Фрэнк Виснер пришёл к выводу, что Украина станет самым подходящим местом для создания проблем СССР.

«Виснер сделал ставку на использование Украины в качестве тарана против России. Это была его идея: он рассматривал Украину как уязвимое подбрюшье — или, иными словами, как место, где уже сформировалась критическая масса людей, готовых бороться против коммунистического режима», – сказал Кинзер.

По его словам, Виснер при создании такой сети столкнулся с проблемой – США не знали практически никого из настроенных антисоветски украинцев.

«К счастью, вскоре после окончания войны нацистский генерал по имени Рейнхард Гелен сдался американским войскам и заявил, что именно он возглавлял весь разведывательный аппарат Гитлера в Советском Союзе и Восточной Европе. Он руководил всей нацистской деятельностью в Украине и располагал огромными досье на каждого организатора, каждого бойца, каждого диверсанта, каждого антироссийского активиста. Он заключил сделку с Соединенными Штатами. По сути, это был идеальный союз для проведения тайных операций. Американцы пообещали Гелену: «Мы не будем тебя вешать и не отправим в Нюрнберг. Напротив, мы тебя наймем. Мы будем платить тебе солидную сумму, а ты сможешь привлечь к работе на нас многих своих соратников по нацистскому прошлому». В обмен на это Гелен согласился передать ЦРУ все свои архивы на микрофильмах, которые он спрятал в пещерах в Баварии. Эти документы легли в основу американского проекта в Украине. Именно с этими людьми мы и начали устанавливать контакты», – говорит журналист.

Он отмечает, что, начиная с 1947 года, ЦРУ стало забрасывать в УССР украинских диверсантов, действовавших с базы в западной Германии.