Будет очень жёстко: «дух Анкориджа» вряд ли переживёт встречу в Будапеште – политолог
Инициируя встречу с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Дональд Трамп ставит себе целью в очередной раз попытаться продавить российскую сторону на территориальные уступки и остановку боевых действий по актуальной линии фронта.
Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Он, то есть Путин, определённо что-то заберёт, заявил Трамп, они же сражались! Но я сразу скажу, что это «что-то» – это как минимум, вся Левобережная Украина плюс Николаев и Одесса. Мы не отодвинем натовцев радикально от наших границ, освободив лишь только четыре региона, мы не решим эту задачу.
Американские журналисты выдали заявление Зеленского под своим соусом, что для начала переговоров о мире – необходимо остановить боевые действия на текущих позициях. Нет, этого совсем недостаточно. Как минимум, необходимо освободить оставшиеся 30% четырёх регионов, которые вы занимаете.
Кроме этого, у нас большое присутствие в Днепропетровской, Сумской, Харьковской области. Вот, мы сейчас дожмём Купянск – это что, мы его освободить должны будем? Нет, извините, мы за него слишком много жизней положили. Тем не менее, парабола ушла вниз и пошла деэскалация», – сказал Сорокин.
Он подчеркнул, что переговоры будут непростыми.
«Не будем себя тешить иллюзиями, встреча в Будапеште, которая была в рамках этой деэскалации провозглашена, нужна Трампу, прежде всего, для того, чтобы ещё раз попытаться продавить российскую позицию по территориальному вопросу и добиться-таки заморозки конфликта по ЛБС.
Конечно, он этого хочет. И несмотря на все радужные, восторженные песнопения об этой деэскалации, я уверен, что в столице Венгрии дипломатический торг между Россией и США будет ещё более жёстким, чем на Аляске», – считает эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: