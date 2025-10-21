Будет очень жёстко: «дух Анкориджа» вряд ли переживёт встречу в Будапеште – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инициируя встречу с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Дональд Трамп ставит себе целью в очередной раз попытаться продавить российскую сторону на территориальные уступки и остановку боевых действий по актуальной линии фронта.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он, то есть Путин, определённо что-то заберёт, заявил Трамп, они же сражались! Но я сразу скажу, что это «что-то» – это как минимум, вся Левобережная Украина плюс Николаев и Одесса. Мы не отодвинем натовцев радикально от наших границ, освободив лишь только четыре региона, мы не решим эту задачу. Американские журналисты выдали заявление Зеленского под своим соусом, что для начала переговоров о мире – необходимо остановить боевые действия на текущих позициях. Нет, этого совсем недостаточно. Как минимум, необходимо освободить оставшиеся 30% четырёх регионов, которые вы занимаете. Кроме этого, у нас большое присутствие в Днепропетровской, Сумской, Харьковской области. Вот, мы сейчас дожмём Купянск – это что, мы его освободить должны будем? Нет, извините, мы за него слишком много жизней положили. Тем не менее, парабола ушла вниз и пошла деэскалация», – сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что переговоры будут непростыми.