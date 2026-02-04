В Вильнюсе прошла акция против Тихановской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандалом обернулась малочисленная акция змагаров-нацистов в Вильнюсе в память уничтоженных на Украине белорусских наемников.

Об этом сообщает ютуб-канал «Маланка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На акцию пришли несколько протестующих против деятельности «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Они держали в руках плакаты: «Как офис помогает политзаключенным» и «Хватит пустых слов».

Когда выступать вышел советник Тихановской Анатолий Лебедько, протестующие демонстративно повернулись к нему спиной.