В Вильнюсе прошла акция против Тихановской

Елена Острякова.  
04.02.2026 19:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 499
 
Белоруссия, Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Скандалом обернулась малочисленная акция змагаров-нацистов в Вильнюсе в память уничтоженных на Украине белорусских наемников.

Об этом сообщает ютуб-канал «Маланка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандалом обернулась малочисленная акция змагаров-нацистов в Вильнюсе в память уничтоженных на Украине белорусских наемников....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На акцию пришли несколько протестующих против деятельности «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Они держали в руках плакаты: «Как офис помогает политзаключенным» и «Хватит пустых слов».

Когда выступать вышел советник Тихановской Анатолий Лебедько, протестующие демонстративно повернулись к нему спиной.

«Если кто-то называет себя демократическими структурами и вещает от лица всего белорусского народа, как заявлено на сайте офиса Тихановской, то им стоит прислушиваться к мнению людей, если они чем-то не довольны, – и на это отвечать. А у нас офис борется не с режимом, а с критикой самого себя», – сказал участник акции, бывший политзаключенный Дмитрий Козлов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить