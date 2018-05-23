23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина

Черкассы вновь “украсили” антисемитскими надписями


В центре Черкасс зарисовали надпись «Вон ж_довские каганаты», о которой уже сообщал “ПолитНавигатор”.

Вместо нее на том же месте появилась новая антисемитьская надпись «Спаси страну от Сиона», сообщает на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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Как отмечает еврейский активист, антисемитское графыфити в Черкассах появилось в этот понедельник.

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