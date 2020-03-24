24.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Черноморский флот усилится грозным оружием




Черноморский флот получит два новых малых ракетных корабля, вооруженных «Калибрами». Так, на флоте уже сформировали экипажи для МРК «Гайворон» и «Циклон», которые скоро отправятся в Санкт-Петербург, где пройдут подготовку к работе на новых суднах.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экипаж пройдет полный цикл обучения по уже апробированным программам, которые включают в себя курсы теоретической и практической подготовки. В ходе обучения будут применяться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ, позволяющие отработать действия боевых расчетов корабля. Как обязательный элемент подготовки для экипажей кораблей различных классов будут проведены и тренировки по борьбе за живучесть.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), строящиеся для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе, являются многоцелевыми кораблями, оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения», – говорится в сообщении.

МРК «Гайворон» – восьмой корабль своей серии, три из которых входя в состав ЧФ: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а МРК «Циклон» станет первым в составе Черноморского флота.

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