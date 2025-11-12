Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оборона ВСУ уже «давно бы лопнула, и это всё закончилось», если бы у ВС РФ было достаточно личного состава усиливать давление на перспективных участках – не за счёт резервов с других направлений.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как сейчас идёт война на истощение? Она идёт, она приносит результаты именно против ВСУ. Мы на одном участке наступаем, у нас успех, туда успевают перебрасывать резервы с других участков. А у нас нет достаточно соединений, чтобы продолжать давление на соседних участках или других оперативных направлениях. Давно бы это всё закончилось, давно бы это всё лопнуло, если бы у нас такое же превосходство оставалось», – отметил он.