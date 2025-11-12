«Давим ВСУ, но тоже маневрируем резервами» – российский полковник
Оборона ВСУ уже «давно бы лопнула, и это всё закончилось», если бы у ВС РФ было достаточно личного состава усиливать давление на перспективных участках – не за счёт резервов с других направлений.
Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как сейчас идёт война на истощение? Она идёт, она приносит результаты именно против ВСУ. Мы на одном участке наступаем, у нас успех, туда успевают перебрасывать резервы с других участков. А у нас нет достаточно соединений, чтобы продолжать давление на соседних участках или других оперативных направлениях. Давно бы это всё закончилось, давно бы это всё лопнуло, если бы у нас такое же превосходство оставалось», – отметил он.
«На Покровском участке продолжаем наступление – резервы туда дали, если успех, но при этом продолжаем давление на Купянском направлении, под Сумами, на Юге.
Мы же тоже, оказывается, маневрируем резервами! Не вводим дополнительные, а маневрируем. Потому что у нас не хватает личного состава», – сказал Сивов.
