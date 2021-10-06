Джигурда избил депутата Госдумы

Скандальный актер Никита Джигурда и депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Милонов подрались для потехи на боксерском ринге. Победил Джигурда.

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«У меня не было выбора, он сказал: давай, выходи. Я мог либо выглядеть трусом, который откажется, либо первый раз в жизни взять перчатки. Я в жизни не был на ринге, не занимался боксом вообще никогда. Поэтому я вышел, чтобы получить по ребрам, и получил. Все нормально.

Но это было стремно, я могу сказать честно, очень стремно. Я бывал во многих горячих точках, и сидеть в окопах мне не стремно, а вот здесь… Это совсем не мое. Я так понимаю, они хотели, чтобы я вообще не встал», – прокомментировал бой Милонов.