Экс-посол США на Украине признал, что Косово было ошибкой

29.04.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

В переговорах с Россией относительно Украины американской стороне не избежать вопросов по поводу поддержки США албанских сепаратистов в Косово или вторжения в Ирак.

Это в интервью киевской газете «День» признал экс-посол США на Украине Вильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США должны также признать, что допускали ошибки. Россия нарушила международное право, вторгшись в Украину. Некоторые утверждают, что США нарушили международное право, поддержав независимость Косово, или когда вторглись в Ирак.

Поэтому мы должны быть готовы обсуждать эти вопросы. Тогда мы придем к соглашению, которое будет базироваться на определенных правилах.

Но мы никогда не достигнем мирного международного порядка, если позволим терпеть агрессию, вторжения или аннексию», – заявил экс-посол.

Накануне министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.