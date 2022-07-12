«ЕС ничего не решает» – Белград отказывается быть «пешкой» Запада

Временные институты в Косово и Метохии делают все для нагнетания обстановки с Сербией. Так, несколько дней назад «премьер-министр» самопровозглашенного государства Альбин Курти заявил, что с 1 октября конфискует сербские автомобили, если на них будут сербские номерные знаки.

После этого в Белград поступил запрос от Европарламента о признании т.н. Косово и требования ввести санкции против России в обмен на иллюзорное членство в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уже на следующий день в сербском анклаве Штрпце прошла акция спецназа ROSA против сербов.

Периодически должностные лица из Белграда вынуждены возвращаться от границы с Косово, так как им неожиданно запрещают проезд, хотя в сербских анклавах проживает несколько десятков тысяч сербов.

Очередной эпизод произошел на день святых апостолов Петра и Павла – Петровдан. На территорию КиМ запретили въезд директору Управления КиМ правительства Сербии Петару Петковичу.

Президент Александр Вучич ранее оценивал, что Курти пользуется поддержкой стран «Квинты» (в нее входят Франция, Германия, Италия, США и Великобритания) в своих действиях, оказывающих давление на Сербию.

По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, такие идеи действительно есть на Западе.

«С самого начала ЕС лицемерно относился к Сербии и ставил перед нами постоянно меняющиеся цели, когда дело доходит до выполнения требований членства. Первый был – свергните Милошевича, и все будет хорошо. Далее – сдайте Милошевича и всех, кого мы вам покажем, и все будет хорошо. Когда мы все это сделали к нашему вечному позору, тогда они сказали: теперь начинайте переговоры с Косово. После – подписывайте Брюссельское соглашение. А сейчас нам надо признать независимость Косово и отречься от Республики Сербской. Сейчас в ЕС нам говорят: наложите санкции на РФ. Неужели они думают, что мы на самом деле так поступим, отдадим своего единственного союзника на протяжении большей части истории, и за «награду» отдадим часть своей территории и скажем, что века борьбы за Косово и Метохию были на самом деле глупостью?», – задался вопросом Вулин в интервью «Политике».

По его мнению, если Белград согласится на эти шаги, то Сербию ожидает полный распад и революция. Кроме того, это может спровоцировать конфликт между сербами. Также Запад попробует усилить сепаратистские настроения в автономном регионе Воеводина на севере страны (там проживает значительная часть венгров) и в Санджаке (юго-западный регион с албанским населением ).

«Они все время говорят о «европейских ценностях», так что я хотел бы получить один раз в письменной форме ответ, что это такое. Это философия ЛГБТ или то, что у Сербии можно отнять ее территорию?» – спросил Вулин.

По его мнению, ЕС ведет себя как набор территорий, а не как союз государств. У территорий нет своих ценностей, как нет у них и своей воли.

«ЕС показал в конфликте на Украине, что сам ничего не решает. Чтобы быть сверхдержавой, нужно иметь очень мощную армию. ЕС несколько раз пытался это сделать, но это закончилось позором и провалом. Когда Ангела Меркель заговорила о формировании европейской армии, она получила миграционный кризис. Когда об этом заговорил Эммануэль Макрон, у него появились «желтые жилеты». Кто будет говорить о формировании европейской армии, тот плохо кончит. Евросоюзу ясно, что он не сила в этом мире и не имеет армии, что он полностью зависит от НАТО, то есть от Соединенных Штатов Америки, и должен делать то, что ему говорят. Это порождает определенные фрустрации. Сербия – как очень удобная возможность залечить разочарования», – отметил глава МВД.

Он также подчеркнул, что то, что исходит от Приштины – не идеи Альбина Курти.

«Неужели кто-то действительно верит, что он что-то решает? Он всего лишь пешка «Квинты». И он делает то, что ему говорят, у него нет своей воли. Албанцы на протяжении всей истории всегда были башибузуками, вспомогательными войсками турок, немцев или НАТО. За всю историю у них не было ни одного самостоятельного сражения, они не захватили ни одной деревни без ведома «кураторов». Неужели вы думаете, что Курти — первый в истории лидер шиптаров (албанцев – ред.), у которого есть собственная воля? У него нет собственной воли! Это сигнал Сербии, что нас будут продолжать провоцировать до тех пор, пока мы не введем санкции против РФ и пока не признаем Косово. Александр Вучич — последний свободный лидер в Европе», – подчеркнул Вулин.

Он также раскритиковал идею евроинтеграции для Сербии. По его словам, страна отказалась от политики свободы и независимости в 2000 году.

«Нам постоянно твердят, что «мы должны повернуться к Западу». Но мы уже попробовали, 12 лет были полной западной пешкой», – сказал министр.

По его мнению, сейчас государство должно продолжать отстаивать свое право на собственную политику, основанную на национальных интересах.