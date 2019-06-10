ФСБ наносит удар по террористам в Крыму

10.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Силовики из крымского управления ФСБ провели обыски и задержания в ряде городов полуострова.

По их итогам возбуждены уголовные дела против боевиков, участвующих в деятельности запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 10.06.2019 по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.