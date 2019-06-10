10.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, СМИ, Украина
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Ганапольский довосхищался Зеленским

Пропагандисты, обслуживающие интересы экс-президента Петра Порошенко на подконтрольных ему каналах, еще недавно пели дифирамбы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и его студии «Квартал 95».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил коллега Зеленского по «Кварталу», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комик подчеркнул, что речь идет о журналисте Матвее Ганапольском и телеведущей Юлии Литвиненко, трудоустроенных сегодня на телеканале «Прямой».

«Там работают люди, которые в своем прошлом сотрудничали с нами и пели дифирамбы. Бесталанные художники, которые орут непонятным голосом. Ганапольский, Литвиненко. Давно, во-первых, на «Интере». Куча всего было. И приходил я на передачи, к Юле [Литвиненко] приходил на передачу. Я не понимаю, что людей повернуло просто так. Окей. С Ганапольским вместе были на фестивале, он вел прямую радиопередачу там из гостишки, из номера. Так мы все друг другом прям восхищались – довосхищались до того,что эти люди смешали тебя с говном, вот и все», – заявил Кошевой.

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