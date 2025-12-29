Гей-бандеровец в ярости: «Территориальные вопросы решает президент РФ, а не Трамп с Зеленским»

Вчерашняя пресс-конференция Дональда Трама и Владимира Зеленского продемонстрировала, что стороны не договорились ни до какой конкретики, тогда как позиция России неизменна.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не очень понимаем, а как должен решаться вопрос вот этой территориальной целостности? Зеленский тоже до конца этого не сказал. Он говорил о том, что, возможно, можно будет провести референдум, возможно, можно будет не проводить референдум, возможно, это может быть одобрено в парламенте. Мы вообще не очень понимаем, о чём идет речь…

О демилитаризованной зоне, о свободно экономической зоне? Каким образом будет определяться статус этой зоны, действительно ли для этого потребуется референдум? Действительно ли для этого потребуется какой-то закон, принятый парламентом. О чём, в принципе, идёт речь, мы не знаем!», – возмущался Портников.

«Потому что в заявлениях обоих президентов прочитывается то, что никакой реальной конкретики нет. По одной простой причине: это решают не они. Это решает президент России!

И если они не могут с ним договориться, и он продолжает настаивать на теме, чтобы Украина просто вывела войска из Донецкой области, потому что это субъект РФ, ДНР, то что оба президента могут сделать, кроме того, как выступить на этой пресс-конференции?», – негодовал русофоб.

