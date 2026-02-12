Арестович снова переобулся – и вещает об «ужасе и растерянности» в Кремле

Белый дом пошел в контр-наступление на Глобальный Юг – и в России якобы запаниковали.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня есть гипотеза, что администрация Трампа кинула Путина. По крайней мере, так это воспринимает Путин и его окружение. Это прямо следует из слов Лаврова: мы в Анкоридже договорились, а вы, гады, не выполняете.

С другой стороны, перехват танкеров и индийский демарш по нефти. Плюс Венесуэла, плюс Иран не сегодня завтра. Это не очень похоже на систему договоренностей, зато очень похоже на американское контр-наступление на Глобальный Юг с выбиванием ключевых игроков и возможностей. Я представляю себе весь ужас и растерянность в Кремле», – вещал Арестович.