Арестович снова переобулся – и вещает об «ужасе и растерянности» в Кремле
Белый дом пошел в контр-наступление на Глобальный Юг – и в России якобы запаниковали.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У меня есть гипотеза, что администрация Трампа кинула Путина. По крайней мере, так это воспринимает Путин и его окружение. Это прямо следует из слов Лаврова: мы в Анкоридже договорились, а вы, гады, не выполняете.
С другой стороны, перехват танкеров и индийский демарш по нефти. Плюс Венесуэла, плюс Иран не сегодня завтра. Это не очень похоже на систему договоренностей, зато очень похоже на американское контр-наступление на Глобальный Юг с выбиванием ключевых игроков и возможностей. Я представляю себе весь ужас и растерянность в Кремле», – вещал Арестович.
Экстремист явно передергивает факты. Как говорится в отчете ОПЕК, Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, экспорт туда составил примерно 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).
