Хорошие новости: грантоеды добивают украинскую экономику
Экономикой Украины управляют люди, которые ведут страну к катастрофе.
Об этом на канале киевского предпринимателя Павла Себастьяновича заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нашей экономикой управляют люди, которые были воспитаны в грантовых структурах, которые до полномасштабной войны фактически занимались реструктуризацией Укроборонпрома, то есть его разрушением, уничтожением.
Если эти люди до сих пор допущены к экономическому мейнстриму, который у нас реализуется, последствия будут катастрофические, потому что они, в принципе, идеологически не способны мыслить в рамках экспансионистской бюджетной политики, политики развёртывания», – убежден Кущ.
По его словам, в прошлом примером экономики развертывания были Германия и Япония.
«Второй момент – монетарный. В пользу кого работают национальные деньги? Национальные деньги могут работать либо в пользу промышленного капитала, либо в пользу банковского капитала спекулятивного. Фактически у нас все годы до полномасштабной войны и сейчас национальные деньги работают в пользу спекулятивного банковского капитала. У нас фактически промышленный капитал находится в роли даже не пасынка, а в роли абсолютно дискриминированного объекта…
Из реального сектора экономики есть только сырьевой сектор, который более-менее поддерживается, потому что там формируется коррупционная рента, которая потом распределяется политическими элитами и правящим классом», – резюмировал Кущ.
