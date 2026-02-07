На Украине затухает бизнес. Киев – в лидерах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве усугубляется ситуация с нехваткой электроэнергии из-за российских ударов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Условно говоря, процентаж без электричества, особенно на левом берегу города Киева, средний на протяжении суток, составляет 60-70%. Разрушена ТЭЦ-5, которая работала исключительно на тепло и воду. Пострадала очень серьёзно и разрушена практически полностью ТЭЦ-6 на Троещине. Складывается очень тяжёлая энергетическая ситуация и наблюдается закрытие бизнеса и постепенный переезд, переселение из пострадавших районов города в другие районы Киева или вообще выезд из города», – сказал политолог.

Ссылаясь на официальную статистику, он сообщил, что по итогам января на Украине прекратили свою деятельность 18 тысяч физлиц-предпринимателей, из которых более 3 тысяч были зарегистрированы в Киеве и области.

«Для сравнения, чтобы вы понимали, в январе 2023 года, это военный год, было 11 тысяч, а в январе 2024 года – 15 тысяч. То есть очевидно, что бизнес-климат продолжает падать, затухать», – переживает Бортник.

По его словам, еще больше проблем будет, когда введут продавливаемый МВФ специальный налог на добавленную стоимость для физлиц-предпринимателей.