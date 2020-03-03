Киев будет продавать украинские паспорта за 100 тысяч долларов

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина упростит систему получения гражданства для тех, кто сделал инвестиции в размере 100 тысяч долларов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, а также опубликовал копии проектов правительственных документов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кабинет министров Украины внёс изменения в постановление «Об утверждение порядка формирования эмиграции, порядка производства по заявлениям о предоставлении разрешения на иммиграцию и производства по его отмене и исполнение принятых решений» от 26 декабря 2002 года изменения, согласно которым в Государственной миграционной службе устанавливаются иммиграционные квоты на лиц, которые «инвестировали» в украинскую экономику более 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее экс-министр юстиции, юрист Елена Лукаш заявляла, что в новой редакции законопроекта о рынке земли прописана схема, которая позволяет покупать украинскую землю иностранцам.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский начал раздавать украинские паспорта иностранным боевикам и наёмникам, воевавшим в националистических батальонах против жителей восставшего Донбасса. Отметим, что одним из новоявленных обладателей гражданства Украины стал неонацист «Азова» из Белоруссии Сергей Коротких «Боцман», который после участия в «АТО» внушительно разбогател.