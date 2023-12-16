Киевский дипломат: Наша власть создает удобный фон для ИПСО России

Игорь Шкапа.  
16.12.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Популистские заявления украинской власти о скором присоединении к Евросоюзу создают завышенные ожидания в обществе и раздражают Запад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев, курировавший международную политику в администрации президента Петра Порошенко.

Популистские заявления украинской власти о скором присоединении к Евросоюзу создают завышенные ожидания в обществе...

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Он считает, что «эйфория момента не должна заслеплять и лишать Киев благоразумия и ответственности».

«Сегодня в контексте Евросовета стало очевидным, что миф о так называемом турборежиме вступления в Евросоюз развеялся. Как свидетельство этого в подавляющем большинстве комментариев лидеров ЕС акцент делается не на темпах и сроках, а на заслугах», – обращает внимание Елисеев.

Он считает, что нуждается в соответствующих изменениях и коммуникационная стратегия.

«Ведь популистские и нереалистичные заявления представителей власти не только искажают реальность и порождают завышенные ожидания в украинском обществе, но и раздражают наших партнеров.

И, что самое опасное, нереализованные завышенные ожидания создают удобный фон для разных ИПСО агрессора и расшатывания украинского общества изнутри», – предупреждает автор.

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