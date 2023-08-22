Китай дал понять, что защитит Белоруссию от польского шантажа

Визит министра обороны Китая в Минск на прошлой неделе стал ответом на угрозы Польши и Литвы перекрыть белорусские границы.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне откровенного шантажа поляков, которые заявляли, что Беларусь должна выполнить некие требования, и пусть Китай повоздействует, иначе мы перекроем транзит… В какой-то мере визит министра обороны Китая – это ответ полякам. Мол попробуйте, у нас есть и такие аргументы, которые могут вылиться в форме как китайского присутствия на границе с Польшей и ЕС, так и в форме военно-технического сотрудничества – производства тех или иных видов оружия с помощью китайских технологий.

Это очень мощный политический сигнал, что не нужно шантажировать ни Беларусь, ни тем более – Китай. Во-вторых, мы найдем решение, если не начнется континентального транзита. Это решение будет и логистическим, и экономическим, и военным тоже – в плане усиления наших границ с помощью не только РФ, но еще и КНР», – сказал Дзермант.