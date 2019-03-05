Коррупция была цветочками – раскрыта главная «зрада» Гладковского

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский журналист Александр Дубинский на своём канале «DubinskyPro» вместе с коллегой Евгением Плинским озвучили новые факты в скандале с «Укроборонпромом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя спешное увольнение президентом Украины Петром Порошенко основного фигуранта скандала, Дубинский отметил, что замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому никто ещё обвинений не выдвигал, не было ни подозрений, ни заявлений НАБУ, СБУ или прокуратуры – всё на основании всего лишь журналистского расследования.

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«Он его снимает не потому что существует коррупция в «Укроборонпроме» – она существует, существовала и будет существовать. И не потому, что его сыночек с подельниками украл у минобороны детали и перепродал им втрое дороже. Это было раньше и будет происходить дальше. Он убирает его по совсем другим причинам», – заявил Дубинский.

«По нашему мнению, основная причина отставки – это желание Порошенко убрать Гладковского из информационного поля и отодвинуть его от себя, потому что те схемы, которые могут начать вылезать дальше, могут намного больнее ударить и по Гладковскому, и по Порошенко, и не только по ним двум, а по всей бизнес-империи Петра Алексеевича», – добавил Плинский.

Дубинский также допустил, что историю с отставкой Порошенко и Гладковский могли согласовать между собой, но для всего окружения украинского президента в любом случае когда сливают своих – это очень плохой сигнал.

Журналисты привели в пример один из контрактов на бронированные джипы серебристого цвета – «явно не для АТО», за каждый из которых «Укроборонпром» переплачивал 14 тысяч долларов.

«Что самое интересное, они на этих джипах украли около 90 тысяч долларов всего лишь, но это было явное превышение цены, которое разошлось между офшорными компаниями Свинарчука-Гладковского и Порошенко, но для людей, которые являются официальными миллиардерами пытаться украсть 90 тысяч долларов – это техническая ошибка», – отметил Дубинский.

«Мы не пытаемся вычислить всю сумму, мы показываем точечно, что происходило и показываем конкретный факт о том, что компания, бенефициаром которой является непосредственно Олег Гладковский, поставляет «Укроборонпрому» товар по завышенной цене и по сути ворует деньги», – добавил Плинский.

По словам журналистов, Порошенко приводил к власти друзей именно для того, чтобы они для него зарабатывали деньги.

«Этот друг Свинарчук-Гладковский, который должен был курировать армию, производить новое вооружение, модернизировать старое, занимается простой операцией: у него есть оборонный бюджет, у него есть его компания-поставщик автомобилей, и он на эту компанию берёт джипы, перепродаёт их по сути сам же себе и выводит деньги с «Укроборонпрома» в офшор», – объяснил Дубинский.

Ранее Свинарчук сменил фамилию на Гладковский.

«То есть, полтора процента с зарплаты военного сбора вы платите ежемесячно, по 5 гривен в 2014-2015 году СМС отправляли – вот, это те деньги, которые расходуются на эти схемы», – привёл пример Плинский.

Также журналисты отметили, что основная причина увольнения чиновника это то, что Гладковский для Порошенко – человек, который управляет автосборочным бизнесом и в том числе курирует российское направление.

«Причём, весь автобизнес выведен в офшоры – десятки компаний, которые друг друга кредитуют, друг у друга что-то покупают, перегоняют деньги из разных стран, из Украины в Россию, выводя их из «Укроборонпрома». То есть, это целый сложный алгоритм по финансовой махинации вроде бы в легальной плоскости, но не в тот момент, когда ты являешься руководителем страны и связан с оборонной деятельностью, причём, на ней же зарабатываешь.

Зарабатывая, а по сути – воруя деньги в «Укроборонпроме», Свинарчук-Гладковский выводил их в офшоры и эти же деньги использовал для развития российского бизнеса. И платил, соответственно, налоги в российский бюджет, финансируя российскую армию, которая, по заявлениям Порошенко, является государством-агрессором и вторглась на территорию Украины. В этом весь цинизм данной истории. Компания «HUDC Holding Limited» продала «Укроборонпрому» джипов на 428 тысяч долларов, а потом прокредитовала российские компании уже на 800 с лишним тысяч долларов. То есть половина денег отправилась на развитие российского бизнеса.

Причём, в России автосборочное предприятие автомобили произвело, другая компания Гладковского выпустила эти автомобили на рынок, реализовала, получила прибыль, заплатила налоги, а третья компания эти автомобили обслуживает. То есть автохолдинг – сборка, реализация и обслуживание», – рассказали журналисты.